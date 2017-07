Deux suspects arrêtés après avoir donné une leçon à des adolescents

Deux personnes ont été arrêtées à Gatineau après avoir tenté de se faire justice elles-mêmes en s'en prenant à trois adolescents.

Deux hommes de 37 et 39 ans ont voulu se venger après avoir été victime d'une tentative de vol dans un véhicule le 2 juillet dernier peu après minuit dans le secteur Buckingham.

Pris en flagrant délit, les jeunes âgés de moins de 16 ans, auraient tenté de fuir les lieux.

C'est ensuite qu'un des suspects a rattrapé l'un des adolescent en l'agrippant au cou pour l'amener de force dans un véhicule avant de se rendre chez un autre jeune qui s'était réfugié chez lui.

Une altercation a suivi après qu'un des adultes ait défoncé la porte de la résidence et traîné l’autre adolescent de force à l’extérieur.

L'une des jeunes victimes a même été obligée à se dévêtir et à marcher en bordure de la route complètement nue, en plus d'être bousculée dans un champ de broussailles et de plantes piquantes.

Le troisième jeune a été épargné grâce à ses parents, qui étaient présents lorsque les suspects se sont présentés chez lui pour lui donner une leçon.

Les suspects, qui ne sont pas connus des policiers, devraient comparaître cet après-midi sous des accusations d’enlèvement, de séquestration, d’agression sexuelle, d’introduction par effraction, d’avoir proféré des menaces et d’intimidation.

La police persiste et signe: en aucun cas elle ne tolèrera qu’une victime ne se fasse justice elle-même.

À noter qu'aucune accusation ne sera portée quant aux tentatives de vols dans les véhicules, considérant qu’aucune plainte n’a été déposée.