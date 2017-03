Deux sociétés d'État pour gérer le Pont de Québec?

Mario Bédard

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - La Chambre de commerce et d'industrie de Québec recommande la création de deux sociétés d'État pour prendre en charge le Pont de Québec.

Selon eux, il devrait exister une société du Pont de Québec ayant comme unique mandat de réaliser le programme d'entretien et des travaux majeurs et le rétablissement patrimonial.



La deuxième, la société de valorisation du Pont de Québec, quant à elle, s'occuperait de l'aspect touristique, éducatif et de l'historique de celui-ci.



Mario Bédard, président du conseil d'administration de Mallette, a présenté une solution pour financer le «rétablissement patrimonial» du pont...

Extrait audio