Deux pavillons de l'Université de Sherbrooke évacués de façon préventive

Les pavillons des sciences de la vie et Marie Victorin de l'Université de Sherbrooke ont dû être évacués de façon préventive lundi après-midi. Ces évacuations ont été nécessaires en lien avec une possible fuite de gaz survenue au deuxième étage du pavillon des sciences de la vie au campus principal.



Les pompiers de Sherbrooke sont intervenus sur les lieux et ont fait des lectures mais ils n'ont pas déterminé la source de la fuite.



La situation est revenue à la normale mais des chimistes de l'Université de Sherbrooke poursuivent les investigations.



200 personnes ont été évacuées et on ne rapporte heureusement aucun blessé.