Deux morts dans un incendie à Limoilou

QUÉBEC - Deux individus sont décédés dans un incendie qui s'est déclaré très tôt ce matin. C'est en arrivant au 1804 rue de Vitré vers 3h30 que les pompiers de Québec ont fait la macabre découverte.





Ils ont dès lors entrepris des manoeuvres de réanimation sans succès et le décès des deux victimes a été constaté à l'hôpital quelques minutes plus tard.





Près de 45 pompiers ont été dépêchés pour combattre l'incendie qui a été déclaré sous contrôle vers 5h45.





Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes du sinitre.