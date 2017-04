Deux chantiers majeurs sur Laurentienne cet été

QUÉBEC - Le chantier majeur de la reconstruction de l'échangeur Capitale-Laurentienne pourrait se terminer un an plus tôt que prévu.

Les travaux effectués cette année à l'échangeur Capitale-Laurentienne se feront dans l'axe Laurentienne entre le boulevard des Cèdres et Lebourgneuf, de même que dans les bretelles.



Ces travaux se feront en même temps que ceux pour l'élargissement de l'autoroute au nord de Louis-XIV. Les entraves sur ce segment ne doivent cependant pas être majeures aux heures de pointe.



Le Ministère des Transports croit que le chantier majeur de la reconstruction de l'échangeur le plus achalandé de la région pourrait se terminer un an plus tôt que prévu.



Alors que les travaux reprendront sous peu, l'avancement de ceux-ci devrait permettre de mettre la touche finale l'an prochain plutôt qu'en 2019.



Jusqu'à présent la majeur partie des travaux ont été effectués dans l'axe Capitale.