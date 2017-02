Deux bâtisses du garage municipal de Sherbrooke doivent être démolies

Reportage de Marie-France Martel

La Ville de Sherbrooke doit démolir deux bâtisses du garage municipal de la rue des Grandes-Fourches.

Ces derniers présentent des risques d'effondrement et des travaux d'urgence de 2.5 millions de dollars doivent être effectués.



Il s'agit d'un entrepôt abritant des véhicules municipaux et une bâtisse adjacente où se trouve le personnel du service de l'approvisionnement.



Un abri démontable sera aménagé sur la dalle de béton restante et il pourra être récupéré pour le futur garage municipal en 2019 Le maire Bernard Sévigny explique qu'on utilisera la somme de 1.2 millions $ qui avait été budgetée pour les plans et devis du futur garage cette année et l'autre partie sera prise dans les immobilisations.



La démolition des deux bâtisses du garage municipal devra se faire en avril.



L'entrepôt n'est pas utilisé depuis décembre et il n'y aucun risque pour les employés de l'autre bâtisse selon la Ville.

