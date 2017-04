Deux arrestations à l'Île d'Orléans en lien au trafic de méthamphétamine

QUÉBEC - Des policiers de la SQ ont mis la main, la nuit dernière, au collet de deux présumés trafiquants de métamphétamines.

Les deux hommes dans la trentaine ont été arrêtés à Saint-Pierre de l’Île d’Orléans dans un véhicule avec en leur possession une arme à autorisation restreinte et 2500 comprimés de métamphétamine.



L'aide du public aura permis de procéder à leur arrestation.



Les deux individus, bien connu des policiers, devraient devoir répondre à des chefs d'accusation de possession et de trafic de stupéfiants, à des infractions à la loi sur les armes à feu.



Des accusations de bris de probation et d'ordonnance devraient s'ajouter.