Deux agressions au couteau en quelques heures à Ottawa

La police enquête sur deux agressions à l'arme blanche, survenues en l'espace de quelques heures lundi à Ottawa.

La plus récente s'est produite hier soir vers 21h30 après qu'une dispute ait dégénéré entre deux hommes dans le marché By.

L'un deux, un homme dans la cinquantaine, a été transporté à l'hôpital après avoir été poignardé sur le terre-plein central de la rue York à l'intersection de l'avenue King Edward. Sa vie ne serait toutefois pas en danger.

Un individu a été arrêté par les autorités.

Le second évènement est survenu plus tôt, peu après 14h30, à l'angle du chemin Hunt Club et de la rue Dazé dans le secteur South Keys. Les policiers sont intervenus pour un homme grièvement blessé à l'arme blanche.

La victime a été conduite dans un état sérieux mais stable à l'hôpital. On ne craindrait pas pour sa vie.