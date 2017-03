Steve Lemieux

Chargement du lecteur ...

Le Syndicat du personnel du Centre jeunesse de l'Estrie soutient qu'une grande détresse règne présentement chez ses membres.Le président du syndicat, Steve Lemieux indique que la pression se fait de plus en plus sentir sur le personnel après plusieurs vagues de compressions.La ministre Lucie Charlebois a annoncé plus tôt cette semaine une somme de 12 millions $ récurrente afin d'offrir plus de services aux jeunes en difficulté.