Le reportage de Claude Boucher

Au Québec, les femmes victimes de violences le sont à un âge de plus en plus précoces. Les données du ministère de la sécurité publique obtenues par la Presse démontrent qu'en 2014, 40% des victimes de violence conjugale signalée à la police etaient agées de 18 et 29 ans. Claude Boucher.