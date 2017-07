Des services additionnels pour les autistes et leur famille

Les personnes et familles touchées par le trouble du spectre de l'autisme en Outaouais obtiendront dorénavant plus de services grâce à un investissement récurrent de 1,2 million $ dans la région.

Cette enveloppe servira notamment à diminuer la liste d’attente pour les services en réadaptation et d'augmenter le nombre de familles qui reçoivent du soutien pour des services de répit, de dépannage et de gardiennage.



Dans la même veine, deux nouvelles unités de vie ouvertes seront construites au Complexe Héritage de la rue Freeman à Gatineau afin d’offrir un meilleur encadrement aux jeunes en difficulté d’adaptation âgés de 12 à 17 ans.



Chaque unité pourra recevoir 12 jeunes et quatre autres places seront créées grâce à l’aménagement de locaux déjà existants.



Le coût total de ce projet est estimé à près de 4,9 millions $.