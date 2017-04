Des rivières débordent en Outaouais

Plusieurs rues de la région ont été inondées au cours de la longue fin de semaine de Pâques en raison de la crue des eaux.

La rue St-Louis a été fermée près de la rue René hier après-midi.

Une partie de la rue Jacques-Cartier près du parc La Baie a été submergée.

La rivière des Outaouais a aussi sorti de son lit près du parc Brittania dans l’ouest d’Ottawa et une partie de la rue principale à St-André-Avellin a dû être fermée également le temps de pomper l’eau.

Il est tombé 28 mm de pluie samedi combiné à la fonte de la neige. Les différents cours d’eau de la région sont sous surveillance.

La Commission de régularisation de la rivière des Outaouais surveille son débit entre Pembroke et Montréal. Du côté d’Hydro Météo, on indique que veilles d’inondations ont été émises pour les rivières Rouge et du Lièvre.