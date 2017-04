Des passerelles et des murets dans le secteur Laurier

Michel Dallaire et Régis Labeaume

QUÉBEC - Des passerelles seront construites entre Place Ste-Foy, Place de la Cité, et Laurier Québec.

Ivanhoé Cambridge et Cominar, propriétaires des centres d'achats, construiront à leurs frais des passerelles permettant aux piétons de traverser en toute sécurité.



La passerelle sur la rue Bernardin-Morin sera au sol, alors que celle sur l'avenue Jean-de Quen sera surélevée.



Le président et chef de la direction de Cominar, Michel Dallaire, croit que ces passerelles faciliteront la circulation automobile, même si les automobilistes ne pourront plus emprunter la rue Bernardin-Morin.



Même son de cloche pour le maire Labeaume, qui dit être satisfait des aménagements qui seront apportés.

Des murets aux passages piétonniers

À la suite de la mort d'une jeune femme enceinte en août dernier sur le boulevard Laurier, la Ville de Québec installera des murets temporaires pour protéger les piétons.



Ces murets seront installés sur le terre-plein central près des passages piétonniers devant le CHUL et face à l'édifice SSQ au coin de l'autoroute Robert-Bourassa.



Éventuellement, la Ville veut y installer des passerelles, mais attendra le réaménagement du boulevard prévu lors de l'implantation d'un nouveau système de transport en commun.

Le conducteur impliqué dans l'accident mortel survenu devant le CHUL, Jonathan Falardeau-Laroche, a été accusé de trois chefs d'accusation, notamment de négligence criminelle causant la mort de Marie-Pier Gagné.