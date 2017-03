Des investisseurs s'envolent à causes des taxes à l'aéroport de Gatineau

La direction de l'aéroport de Gatineau est en train de faire fuir les investisseurs avec ses méthodes de taxation.

Un mécanicien d'aéronef raconte sa mésenveture dans Le Droit ce matin.

Le propriétaire d'Aéro maintenance, Réjean Demers tente de vendre son entreprise et un acheteur potentiel a tournée les talons en apprenant que l'aéroport charge des frais de 28$ dès que le mécanicien travaille sur un avion qui n'est pas dans le hangar qu'elle loue.

Ainsi, par exemple, s'il répare un avion dans son hangar et sort pour aller examiner un problème sur un autre avion dans un autre hangar, il sera surfacturé en taxes 28$. Même chose s'il sort pour aller nettoyer les vitres d'avions.

Ce sont ces méthodes qui ont fait fuir l'entreprise Blais aéronotique il y a quelques mois, pour s'installer dans des hangars privés autour de l'aéroport.

Après 10 ans à payer un permis d'affaires et un bail commercial, Monsieur Demers a demandé à maintes reprises de voir les documents concernant cette politique de taxation, ce qui lui a été refusé par le directeur général. Cité dans le quotidien, Gaston Cloutier dit: "on ne peut pas tout donner, on ne doit rien à ces entreprises commerciales".

Rappelons que l'aéroport reçoit 300 000$ chaque année d'argent public de la Ville de Gatineau.