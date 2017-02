Le reportage de Vincent Franche-Lombart

Un instructeur dans une école de conduite automobile de Sherbrooke déplore les cas de rage au volant dont ses collègues de travail et lui sont victimes fréquemment.

Plusieurs subiraient de la violence physique et de l'intimidation dans le cadre de leurs fonctions.



Il demande aux usagers de la route de faire preuve d'indulgence et de courtoisie à leur égard et auprès des élèves inexpérimentés.



Il s'est d'ailleurs confié à Martin Pelletier dans Midi Actualité.



Selon lui, les personnes âgées de 60 ans et plus seraient celles qui expriment davantage leur mécontentement.