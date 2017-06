Des cyclistes demandent que le projet-pilote sur le pont Jacques Cartier devienne permanent

Des cyclistes demandent à la Ville de Sherbrooke que le projet-pilote pour les vélos sur le pont Jacques-Cartier devienne permanent. Fabien Burnotte et Arnaud Messier-Maynard ont déposé une pétition au conseil municipal hier soir.



Ils apprécient l'initiative de la Ville d'aménager des bandes cyclables de chaque côté du pont Jacques-Cartier.



Pour inciter les gens à prendre davantage leur vélo, Arnaud Messier Maynard suggère de sécuriser les intersections et d'ajouter des pistes cyclables protégées notamment sur la rue Galt Ouest et le boulevard de l'Université.



La Ville invite les cyclistes qui circulent sur le pont Jacques-Cartier à emprunter les rues Denault et St-Esprit pour se rendre à l'Université de Sherbrooke. En audio, le reportage de Marie-France Martel