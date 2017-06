Des citoyens de Duberger ont eu toute une frousse

QUÉBEC - Des balcons se sont écroulés des 2e et 3e étages d'un bâtiment à condos dans le secteur Duberger, vendredi soir, causant toute une frousse à leurs propriétaires. Le Journal de Québec rapporte que les résidents avaient pourtant signalé l'état de décrépitude de leurs balcons, construits en 2009, au constructeur Habitations Canadiennes.





Ce-dernier aurait mentionné que tout était normal et que les balcons devaient simplement être repeints.





Les propriétaires croient plutôt que le bois était pourri et que les armatures avaient un défaut de fabrication.





Appelés sur les lieux, les pompiers ont ordonné le retrait des galleries, qui seront changées au cours de la semaine pour une facture totale de 100 000$.





Les propriétaires des condos envisagent un recours en justice contre le constructeur Habitations Canadiennes.