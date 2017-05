Déraillement de train à Sherbrooke Déraillement de train à Sherbrooke/Tommy Bilodeau

Un déraillement s'est produit hier lundi en fin d'après-midi au centre-ville de Sherbrooke. Deux wagons de train sont tombés à la renverse près de la rue Aberdeen vers 18h, forçant la fermeture de celle-ci entre des Grandes-Fourche et du Dépôt.



La circulation a été perturbée quelques heures le temps de procéder au transbordement des matières et à la réouverture de la voie ferrée.



Heureusement, les wagons ne contenaient pas de matières dangereuses.



C'est la compagnie propriétaire du chemin de fer St-Laurent et Atlantique qui mènera l'enquête sur la cause de l'incident.