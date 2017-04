Denis Tassé à la mairie de Gatineau Denis Tassé

Le conseiller municipal Denis Tassé est sur le point de confirmer sa présence dans la course à la mairie de Gatineau. Il a déjà confirmé qu'il ne se représenterait pas pour une quatrième mandat dans le quartier Touraine.



Depuis le retrait de Lawrence Cannon et Yves Ducharme, il a regardé ses appuis et il est sur le point de se lancer en campagne électorale.



Denis Tassé devient le troisième candidat à la mairie de Gatineau après Sylvie Goneau et le maire sortant Maxime Pedneaud-Jobin Il était en entrevue à Que l'Outaouais se lève.