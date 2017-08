Démantèlement d'un important réseau de trafic de stupéfiants en Outaouais

Les policiers de la Sûreté du Québec et du Service de police de Gatineau ont uni leurs forces pour démanteler un important réseau de trafic de stupéfiants sur le territoire.

Au total, sept perquisitions, visant des immeubles résidentiels et des véhicules, ont été menés simultanément sur les rues Gillies et Bélanger à Gatineau et sur le chemin de la Rivière-Blanche à Mulgrave-et-Derry.

Sur place, les policiers ont notamment saisi100 grammes d'une substance qui s'apparente à de la cocaïne, plus de 40 plants de cannabis, une arme à feu et de l'argent comptant.

Quatre présumés trafiquants, deux hommes de 53 et 57 ans, de même que deux femmes de 38 et 54 ans, ont été arrêtés. Ils s'exposent à une kyrielle d'accusations en matière de stupéfiants.

L'enquête avait été lancée en janvier dernier.