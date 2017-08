Demande de fin de congés de maternité pour les migrants

Écoutez le reportage :

QUÉBEC - Le ministère de la Santé et des services sociaux semble manquer de personnel pour faire face aux besoins créés par l'arrivée de demandeurs d'asile en provenance des États-Unis, à tel point qu'il demande à certains de ses employés de rentrer plus tôt de congé.

Caroline Roussel, infirmière clinicienne, est du nombre de ceux qui ont reçus dans les dernières heures une demande du Ministère.



En plein congé de maternité, on lui demande si elle serait intéressée d'en sortir pour aller donner un coup de main sur le terrain.



Le MSSS indique rechercher actuellement des infirmiers/infirmières, des commis et des travailleurs sociaux. Il ne contacte que des employés en congés autorisés comme des congés de maternité, de maladie, etc.



Les employés en vacances ne sont pas «dérangés».



On ajoute même à la fin du courriel et je cite: «si vous connaissez des personnes de votre entourage qui possèdent les compétences recherchées, mais qui ne sont pas actuellement en emploi, ils peuvent aussi me faire part de leur intérêt et je ferai le lien avec les responsables du dossier au Ministère».



Pour Mme Roussel, qui était en entrevue dans Duhaime le midi, cette demande est inacceptable, voire insultante dans le contexte: