Décrépitude du pont de Québec: les élus réagissent WikiCommons Muriel Leclerc

QUÉBEC - Les élus et autres politiciens ont réagi aux photos publiées samedi dans le Journal de Québec concernant l'état de décrépitude du pont de Québec. D'abord la député péquiste Agnès Maltais a critiqué l'inaction du fédéral mais aussi du gouvernement provincial qui est signataire d'une entente avec le CN et qui paie la majeure partie des travaux.





Ensuite, le député conservateur de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Steven Blaney, a profité de l'occasion pour rappeler l'importance du projet de 3e lien, pour éviter de surcharger la structure actuelle du pont.





Enfin, Anne Guérette de Démocratie Québec et le nouveau candidat à la mairie Jean-François Gosselin ont tous les deux pointé du doigt le maire Régis Labeaume pour sa mauvaise gestion du dossier.





Mme Guérette a ajouté, et plusieurs autres le pensent, que le CN devrait dévoiler ses rapports d'inspection pour que le politique puisse s'ajuster en conséquence.