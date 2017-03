De la neige demain... mais combien ?

Des centaines de vols sont annulés ce matin en raison de la tempête de neige qui s'est abattue sur l'Est des États-Unis, entre la chaîne des Appalaches jusqu'à la Nouvelle-Angleterre.

Une alerte de blizzard a été décrétée à New York.

La tempête doit également toucher Washington.

Chez-nous, la neige sera de retour demain dans le sud et le centre du Québec. Dès la matinée, de la neige abondante et de la poudrerie est attendue de Montréal à Québec, et dans les régions plus au sud de ce corridor.

Les quantités pourraient dépasser 15 voire même 25 centimètres, particulièrement en Estrie et en Beauce.

Pour l'Outaouais, Environnement Canada annonce de la neige intermittente et de la poudrerie par endroits débutant en mi-journée. Accumulation de 2 cm.

Météomédia indique aussi 2cm pour mardi et 3cm pour mercredi