Cynthia Gaulin devra subir un nouveau procès

QUÉBEC - Cynthia Gaulin devra subir un nouveau procès pour avoir causé la mort d'une amie alors qu'elle conduisait sous l'influence l'alcool.

Dans la nuit du 8 octobre 2011, la jeune femme de 25 ans qui ne détenait pas de permis de conduire avait emprunté la voiture de son copain. Le véhicule a capoté sur le boulevard Hamel près du Colisée causant la mort de son amie Valérie Gagné.



Au terme de son premier procès, Cynthia Gaulin avait été trouvée coupable uniquement de conduite avec plus de 80 milligrammes d'alcool dans le sang et condamnée à 2000$ d'amende.



Elle faisait pourtant face à une accusation plus grave de négligence criminelle causant la mort.



Dans un jugement rendu vendredi, la Cour d'appel soutient que le juge de première instance n'a pas respecté son obligation d'examiner l'ensemble de la preuve.