Cruauté animale à Coaticook: Stéphane Houle reprend sa liberté sous conditions

Stéphane Houle, accusé de cruauté animale envers deux chiens et un chat à Coaticook, a pu reprendre sa liberté mardi.Stéphane Houle aurait menacé avec un couteau l'individu qui l'a dénoncé aux autorités concernant le piteux état de son chien de race Cane corso.Il aurait aussi fait preuve de violence envers sa colocataire.La procureur de la Couronne, Me Émilie Baril-Côté avait des préoccupations concernant ces deux personnes puisqu'elles craignent pour leur sécurité.Stéphane Houle s'est vu interdire d'entrer en communication avec les deux témoins dans cette affaire.Il ne pourra pas non plus avoir en sa possession un animal de compagnie ni se trouver en présence d'un animal.