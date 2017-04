Cruauté animale à Coaticook: mandat d'arrêt contre le propriétaire du chien

Développement en lien avec le cas de cruauté animale survenu à Coaticook. Un mandat d'arrêt a été émis contre le propriétaire du chien retrouvé très mal en point la fin de semaine dernière, un homme de 42 ans de Coaticook.

La SPA de l'Estrie a également procédé à la saisie de tous les autres animaux lui appartenant, soit un chat et un chien.

La Tribune rapporte que le suspect devrait être accusé d'avoir volontairement négligé ou omis de fournir les aliments, l'eau, l'abri et les soins convenables ou suffisants.

Rappelons que le chien de race cane corso a été retrouvé en forêt dimanche et il pesait seulement 36 livres alors que ce type de chien devrait normalement atteindre 100 livres.



Il souffrait de vilaines blessures aux gencives et devra réapprendre à manger.