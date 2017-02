Crise à l'urgence: un infirmière vide son sac au 106,9

Écoutez le reportage :

La crise à l'urgence du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières dure depuis plusieurs mois, si on se fie à des préposés travaillant à l'urgence. En fin de semaine, il y avait plus de 70 patients pour 45 civières, une situation que la direction du CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec attribue à une éclosion de grippe et de gastroentérite. Mais des travailleurs voient les choses autrement. Claude Boucher