Le dossier du déménagement du Costco est toujours en cours d'analyse auprès des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales.

Le député de Sherbrooke et ministre de la Culture et des Communications, Luc Fortin, a reconfirmé ce matin que le dossier avait bel et bien été déposé et qu'il semblait cheminer dans la bonne direction.

Rappelons que la ville de Sherbrooke ainsi que les promoteurs doivent avoir le feu vert de Québec puisqu'une modification au schéma d'aménagement est nécessaire.