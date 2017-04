Bernard Sévigny

La Table des MRC de l'Estrie donne une contribution financière de 500 000$ pour l'aéroport de Sherbrooke.Un comité de transition formé d'élus a réservé une contribution pour la mise à niveau des infrastructures de l'aéroport.La nature des travaux reste à déterminer.Le maire de Sherbrooke Bernard Sévigny affirme que les municipalités de la région envoient un message fort pour l'aéroport. Quand on a des signaux pour investir, ces signaux peuvent se rendre dans les différents palliers de gouvernement et auprès des compagnies aériennes.Rappelons que la Ville de Sherbrooke injectera 1 million de dollars cette année pour le pavage du tarmac et le remplacement des réservoirs de carburant notamment.