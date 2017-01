Contacts sexuels: les négociations progressent dans le dossier de Gaétan Inkel Gaétan Inkel/Cogeco Nouvelles

Gaétan Inkel, qui fait face à 3 chefs d'accusations de contacts sexuels, revenait devant la cour aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke. Les avocates ont indiqué au Tribunal que les négociations avancent dans le dossier.



La procureure de la Couronne, Me Joanny St-Pierre veut s'entretenir avec la plaignante et ses parents avant d'aller plus loin.



Les faits qui sont reprochés à Gaétan Inkel se seraient produits entre 2004 et 2009.



Gaétan Inkel a renoncé à subir son enquête préliminaire.