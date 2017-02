Confusion autour du lieu de la tragédie d'hier après-midi

Annie Thibodeau

L'accident qui a coûté la vie à une fillette de 4 ans, hier après-midi, est survenu sur un terrain du chemin Bellerive, à Saint-Élie-de-Caxton, et non pas à Saint-Boniface. La porte-parole de la SQ, Annie Thibodeau, explique ce qui a pu causer la confusion.Lorsqu'il est retourné à l'intérieur de son camion, il a fait marche arrière et n'a pu éviter l'enfant.Selon la SQ, il n'y a aucun élément criminel dans ce drame.