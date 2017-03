Conflit à la STO: l'injonction est annulée après une entente hors cour

Guy Gosselin, Gilles Carpentier et Maxime Pedneaud-Jobin

Coup de théâtre mercredi après-midi au palais de justice de Gatineau. Après avoir discuté pendant de longues minutes en privé, les deux parties en sont finalement venues à une entente hors cour, en décidant de ne pas entériner la demande d'injonction déposée par la direction de la Société de transport de l'Outaouais.

La cause ne s’est finalement pas transportée devant la Cour Supérieure, au grand soulagement du juge Pierre Dallaire qui a même félicité les procureurs en disant qu’il souhaitait que le conflit se règle une fois pour toutes.

Le Syndicat des chauffeurs et employés de l’entretien déplore le fait que la STO ait choisi de favoriser la voie judiciaire, plutôt que de poursuivre les discussions. Il ajoute que ce «recours provoque un climat non propice à la négociation et engendre un gaspillage éhonté des deniers publics.»

Même si une entente a été conlue pour l'injonction, le vice-président Guy Gosselin, indique que les services seront tout de même interrompus jeudi, à moins d’un revirement majeur.

Demande d'injonction

La demande d’injonction a été déposée mercredi matin à l’attention des grévistes. La requête stipulait que les responsables syndicaux et leurs membres devaient cesser les activités de piquetage sur les terrains de la STO dans le cadre des moyens de pression.

La STO accusait la partie syndicale d’avoir commis des gestes illégaux lors des débrayages qui ont eu lieu les 16 et 21 mars, en empêchant le personnel non-syndiqué d’accéder aux différentes installations de la rue Jean-Proulx à Hull et du Boulevard des Affaires à Gatineau.

La présence des syndiqués aux abords des fenêtres des bureaux de la STO était également perçue comme de l’intimidation selon un rapport de la firme Garda World.

L’entente hors-cour intervenue en fin d’après-midi est satisfaisante pour la STO, qui précise que les employés auront maintenant le champ libre pour accéder aux locaux lors des journées de grève.

Le syndicat a brisé une entente selon Gilles Carpentier

Les deux parties sont à couteaux tirés depuis le début des moyens de pression en janvier.

Pas plus tard que mercredi matin, le président Gilles Carpentier était surpris de constater que le syndicat avait brisé un engagement rendu plus tôt ce mois-ci. Il est convaincu que l’offre globale de 8 millions sur la table, soit une hausse de 9% sur 5 ans, est raisonnable.

La partie syndicale précise que les moyens de pression, y compris la grève, continueraient jusqu’à ce qu’une entente sur le mode d’arbitrage soit convenue.

Le maire refuse toujours de s'en mêler

Le maire persiste et signe en refusant une fois de plus de s’impliquer publiquement dans le conflit, même s’il avoue ne pas vouloir que ça s’éternise.

Maxime Pedneaud-Jobin est conscient que des milliers d'usagers seront encore affectés par la grève tournante, mais tarde à mettre son poing sur la table pour dénouer l'impasse.