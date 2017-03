Conclusion d'une entente entre Québec et des entreprises ambulancières

La Coalition québécoise des entreprises ambulancières, qui comprend Ambulance de l'Estrie et Ambulance Weedon et région, vient de conclure un contrat de services avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Celui-ci établit les nouveaux paramètres de financement des services préhospitaliers d'urgence au Québec avec lesquels ils devront négocier les conventions collectives de leurs employés.

Les entreprises ambulancières invitent donc les syndicats à suspendre leurs moyens de pression et à reprendre les négociations.

Rappelons que le ministère de la Santé négociait les conventions collectives des paramédics auparavant.

Désormais, ce sont les entreprises ambulancières qui ont cette responsabilité, à l'exception du régime de retraite.