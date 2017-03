Club Med de Charlevoix: Le gouvernement dépose une offre formelle au Massif de Charlevoix

Caroline Simard puis Julie Boulet

QUÉBEC - Le gouvernement du Québec a déposé une offre formelle pour le financement d'un éventuel Club Med dans la région de Charlevoix.La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a rappelé l'importance que le gouvernement apporte son aide à ce type de projet...Québec est toujours en attente d'une réponse du fédéral quant à sa participation au financement de l'établissement de villégiature.La ministre du Tourisme Julie Boulet a annoncé un investissement de 70 millions de dollars sur trois ans pour stimuler l'industrie touristique du Québec.Cet investissement se déclinera en cinq secteurs d'activités soit le tourisme hivernal, événementiel, nordique, maritime et de nature et aventure.Selon les estimations du ministère, ces 70 millions de dollars favoriseront la réalisation de projet représentant des investissements bien plus importants.La ministre Boulet a précisé que l'offre gouvernementale proposée pour le Club Med de Charlevoix n'est pas comprise dans cette enveloppe budgétaire, et qu'elle est du ressor du ministère de l'Économie.