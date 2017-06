Cloutier-du Rivage : le CIUSSS essaie de rassurer la population

Nathalie Boisvert

En réaction à l'inquiétude manifestée par les professionnelles en soins de santé quant aux modifications des heures d'ouvertures du Centre Cloutier-du Rivage, le CIUSSS Mauricie - Centre-du-Québec assure qu'il ne remet pas en question la présence médicale à l'hôpital du secteur Cap-de-la-Madeleine.

Le CIUSSS soutient que la modification des heures d'ouvertures de l'urgence vise à stabiliser l'équipe médicale qui oeuvre à la fois au Centre affilié universitaire et à Cloutier-du Rivage et à assurer «la sécurité des soins et services (...) grâce à des heures d'ouvertures stables pour la population».

Nathalie Boisvert est directrice générale adjointe urgences et soins critiques au CIUSSS (audio).

Du 30 juin au 2 septembre, les consultations médicales s'effectueront entre 8 et 18h.