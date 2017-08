CHSLD Laflèche : le syndicat inquiet, demande plus de sécurité

Pascal Bastarache

Le syndicat des travailleurs de la santé en Mauricie s'inquiète du décès survenu au CHSLD Laflèche du secteur Grand-Mère à Shawinigan.

Un homme se serait enlevé la vie en se jetant du toît de l'ancien hôpital.

Le syndicat se dit préoccupé du fait que la toîture du centre d'hébergement soit accessible aussi facilement et demande maintenant au CIUSSS de mettre en place un agent de sécurité de soir et de nuit afin de sécuriser les lieux et de rassurer le personnel de l'établissement.

Pascal Bastarache est président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier au CIUSSS Mauricie - Centre-du-Québec (audio).