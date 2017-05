Michaël Howard

Chargement du lecteur ...

Les préoccupations émises par des citoyens concernant le Quartier Well. Inc ont été prises en compte par la ville de Sherbrooke.Par ailleurs, l’image de marque du projet a été modulée et ne porte plus le nom de Quartier de l’Entrepreneur, mais celle de Quartier Well Inc. Le slogan Entreprendre Ensemble a été ajouté et se veut un appel à la communauté à développer des projets structurants.