Centre mère-enfant: une nouvelle étape sera bientôt franchie

Une nouvelle étape est sur le point d'être franchie pour le futur Centre mère-enfant et urgence de l'hôpital Fleurimont. La Société québécoise des infrastructures vient de lancer l'appel d'offres pour des services professionnels juridiques dont l'objectif est de l'accompagner dans le processus d'octroi du contrat et de sélection d'un entrepreneur en charge des travaux.



Selon l'échéancier actuel, l'appel de propositions doit être lancé en janvier 2018 et le soumissionnaire retenu devrait être connu en septembre de la même année.



Rappelons que le projet est évalué à 198 millions de dollars.



Le nouveau pavillon de 26 000 mètres carrés comprendra 5 niveaux où on retrouvera l'urgence, la pédiatrie, la maternité et la néonatalogie.



L'ouverture est prévue en juin 2021.