Dr Stéphane Tremblay

Opération Enfant Soleil a remis plus de 672 000 $ au CIUSSS de l'Estrie-CHUS aujourd'hui pour le futur Centre mère-enfant de l'hôpital Fleurimont.En audio, le directeur général adjoint du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, le Dr Stéphane Tremblay.Par ailleurs, le CPE l'Enfant Do et la Maison des Familles FamillAction ont reçu chacun plus de 7 000 $ d'Opération Enfant Soleil pour la réalisation de projets visant à développer la motricité des enfants ou des jeunes.À ce jour, plus de 10,5 M$ ont été remis par la fondation en Estrie.