Centraide rate son objectif pour une 6e année de suite

Pour une sixième année de suite Centraide Outaouais n'a pas atteint son objectif de financement cette année.

Lors de la soirée de clôture de la campagne hier soir, Centraide a annoncé avoir reçu 4 millions 462 mille dollars, soit environ 268 000$ de moins que prévus.

En fait l'organisme avait préféré parler du nombre de personnes à aider cette année plutôt qu'une cible monétaire. Ainsi 61 500 personnes pourront recevoir un coup de pouce alors que l'objectif avait été fixé à 64 500.

Centraide cherche à se moderniser et avoir des outils plus technologiques pour répondre aux nouvelles réalités et s'assurer de fidéliser les donateurs dans l'avenir.