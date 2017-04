Cataractes : bilan positif, réflexion pour Claude Bouchard

Martin Mondou et Claude Bouchard/Cogeco Nouvelles

Martin Mondou

Malgré des séries décevantes, la direction des Cataractes de Shawinigan dresse quand même un bilan positif de la saison 2016-2017.

Le directeur gérant Martin Mondou estime que les performances de l'équipe ont quand même été très satisfaisantes , malgré le non retour d'Anthony Beauvillier et de Gabriel Gagné.



Pour les séries , Mondou croit que les joueurs clés ont été moins constants qu'en saison et que des joueurs ont joué blessés.



Martin Mondou a aussi pointé l'arbitrage. Selon lui, les séries ont été la pire performance des arbitres depuis son arrivée dans la LHJMQ il y a 10 ans (audio).

Martin Mondou à spécifié que lui et Claude Bouchard étaient en période de réflexion concernant le retour du Jonquierois derrière le banc des Cataractes.

par Claude Boucher