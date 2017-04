Cartel de l'essence: l'avocat de Linda Proulx invoque les délais déraisonnables

Reportage de Marie-France Martel

Une requête pour délais déraisonnables a été débattue mardi à Sherbrooke dans le dossier de Linda Proulx accusée en marge du cartel de l'essence.La Cour d'appel a toutefois ordonné la tenue d'un nouveau procès.Le débat actuel se fait concernant les délais qui se sont écoulés entre le dépôt des accusations en 2010 et la fin procès en 2013.L'avocat de Linda Proulx, Me Thomas Walsh affirme que certains délais ne sont pas imputables à la défense mais plutôt à la Couronne.La procureure, Me Martine Sirois conteste ces prétentions, affirmant que le délai est de 27 mois et non de 30 mois, soit le plafond fixé dans l'arrêt Jordan.Si la requête pour délais déraisonnables est rejetée, Linda Proulx subira un 2 e procès en janvier 2018. En audio le reportage de Marie-France Martel