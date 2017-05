Campagne D'avenirs et de passions: 95,8 M $ ont été amassés jusqu'à maintenant Cogeco Nouvelles

L'Université de Sherbrooke est parvenue à amasser plus de 95,8 millions de dollars depuis cinq ans dans le cadre de la campagne majeure D'avenirs et de passions. Grâce à celle-ci, plusieurs projets ont pu recevoir un soutien financier ces dernières années dont les projets de pôle entrepreneurial, de mise à niveau des cinq bibliothèques et de laboratoires de simulation clinique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé.



10,7 millions de dollars ont aussi été remis sous forme de bourses à des étudiants.



À quelques jours de la fin de son mandat, la rectrice Luce Samoisette s'est dite fière de ce résultat.



La campagne D'Avenirs et de passions se poursuit jusqu'en 2020.