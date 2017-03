Cambrioleur récidiviste: Gaétan Couture demeurera détenu Gaétan Couture/SQ

Gaétan Couture, qui fait face à de multiples chefs d'accusations de vols et recels, devra demeurer détenu jusqu'à la fin des procédures. Couture a des dossiers dans les districts judiciaires de St-François, Drummondville, Victoriaville, Thetford Mines et St-Georges de Beauce notamment.



Ses dossiers ont été regroupés à Sherbrooke et reportés au 24 mai.



Gaétan Couture fait face à des accusations de vol, recel, vols de véhicules et d'introduction par effraction.