Martin Buteau

L'Université de Sherbrooke adopte un budget 2017-2018 équilibré.Le budget comprend une indexation de 2,7 % des droits de scolarité et des frais institutionnels à l'automne 2017 qui est déterminée par le ministère de l'Éducation.En audio, le vice-recteur aux ressources humaines et financières, Martin Buteau.Le budget présente des revenus et des dépenses de 413,4 millions de dollars, en hausse de 2,7 %.