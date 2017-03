Brève comparution d'Alexandre Bissonnette

Extrait de Me Jean-Félix Charbonneau

Chargement du lecteur ...

QUÉBEC - Alexandre Bissonnette, qui est accusé du meurtre prémédité de six fidèles de la Grande Mosquée de Québec et de tentative de meurtre de cinq autres personnes, change d'avocat.

L'avocat qui représentait l'accusé de 27 ans jusqu'a présent, Me Jean Petit, s'est retiré du dossier. Il a été remplacé par un avocat de l'aide juridique, Me Charles-Olivier Gosselin, de sorte que les procédures ont été reportées au 29 mai. La communauté musulmane espère le voir aussi accusé de terrorisme, éventuellement, mais cette démarche reste incertaine, comme l'explique Me Jean-Félix Charbonneau qui travaille auprès de la communauté.