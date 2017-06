Bouffée d'air pour les restaurateurs, hôtelliers et tenanciers de bar

Martin Coiteux et André Drolet/Cogeco Média

Martin Coiteux et André Drolet/Cogeco Média

Hugues Philippin et François Meunier

QUÉBEC - Le gouvernement Couillard donne une bouffée d'air aux restaurateurs et tenanciers de bar de la province.

Les établissements licenciés auront dovénavant besoin que d'un seul permis d'alcool.



Avant ce changement législatif, la Régie des alcools, des courses et des jeux les obligeait à avoir un permis pour chaque pièce ou terrasse de leur commerce.



Le prix des permis est également revu à la baisse passant de 617$ à 563$, et les titulaires de permis ne seront plus systématiquement convoqués devant la Régis advenant un manquement à la loi.



Ces modifications à la loi coûteront environ annuellement 3M$ aux dires du ministre de la Sécurité publique.

Des mesures accueillies favorablement par l'industrie.

Québécois interdits de participer aux concours

Les Québécois pourront-ils participer aux concours internationaux au terme de la réforme de la Régie des alcools, des courses et des jeux promise par le gouvernement Couillard?



Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, n'a pas voulu se commettre se limitant à dire qu'il entend présenter une réforme à l'automne.



Les complexités juridiques, qui empêchent souvent les Québécois de participer à des concours au même titre que les habitants du Soudan, de la Syrie et de la Corée du Nord, ne semblent pas être dans ses priorités.