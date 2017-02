Blocage des sentiers de motoneige: Québec cède devant les agriculteurs

QUÉBEC ? Cédant aux menaces de blocage des sentiers de motoneige, le gouvernement Couillard fait marche arrière dans son affrontement avec les agriculteurs sur la question des taxes foncières.

Les libéraux ont donc fait savoir vendredi qu'ils renoncent à leur réforme du Programme de crédit de taxes foncières. Les municipalités appliqueront donc l'ancien régime de taxation, qui était plus généreux pour les agriculteurs.



L'Union des producteurs agricoles (UPA) était en guerre depuis plusieurs mois contre la réforme et, outre une requête déposée en cour, le syndicat agricole menaçait maintenant de perturber la saison touristique des régions en refusant aux motoneigistes l'accès aux sentiers situés sur les terres agricoles.



Dans un point de presse vendredi matin à l'Assemblée nationale, le nouveau ministre de l'Agriculture, Laurent Lessard, qui remplace Pierre Paradis depuis à peine 10 jours, a dit qu'il avait rencontré le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, la semaine dernière.



Le ministre a dit s'être alors enquis de la perception de l'UPA et des difficultés de la mise en oeuvre de la réforme.