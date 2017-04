Bishop's se prépare à la construction d'une nouvelle résidence Cogeco Nouvelles

L'Université Bishop's est présentement à la recherche de professionnels en architecture et en ingénierie pour la construction d'une nouvelle résidence et la rénovation des résidences existantes. L'institution avait reporté l'an dernier le projet de construction de la nouvelle résidence en raison du contexte budgétaire difficile.



Or, elle vient de lancer un appel d'offres pour obtenir les services de professionnels qui auront aussi pour mandat de réaliser les rénovations des résidences Munster Hall, Norton Hall et Pollack Hall sur trois ans.



La réalisation d'autres projets aux résidences est aussi possible selon les échéanciers et les budgets disponibles.



Rappelons que l'établissement avait annoncé en 2015 qu'il prévoyait investir 50 millions de dollars sur cinq ans dans ses résidences qui, pour la plupart, ont été construites dans les années 1950 et 1960.