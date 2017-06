Bernard Sévigny

Le maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny accueille avec satisfaction l'adoption du projet de loi 122 sur l'autonomie municipale.Le maire Sévigny qui préside aussi l'UMQ explique que les villes ne seront plus obligées de tenir des référendums en matière d'urbanisme.Elles devront toutefois se doter d'une politique de consultation citoyenne et il y aura des espaces pour que les citoyens aient le temps d'exprimer leurs idées aux élus.Les paramètres de cette politique de consultation publique devront être définis et ils seront connus à l'automne.